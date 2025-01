« Salut nazi » ou « geste maladroit », Musk sème le trouble à un meeting de Trump

Le patron de X, SpaceX et Tesla donnait un discours sur scène à la Capital One Arena, où des partisans de Donald Trump s’étaient rassemblés pour un meeting du nouveau président américain quelques heures après son investiture.

Il a remercié la foule d’avoir permis le retour du milliardaire à la Maison Blanche, avant de se taper la poitrine gauche avec la main droite, puis de tendre le bras, paume ouverte. Il a ensuite répété le geste en se tournant vers le reste de la foule derrière lui.

L’historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux États-Unis, a estimé que le geste d’Elon Musk était bien un « sieg heil », le salut nazi. « Et bien, ça n’a pas pris longtemps » , a critiqué sur X l’élu démocrate au Congrès Jimmy Gomez, en réaction à une image de l’homme le plus riche du monde faisant ce salut sur scène.

– PUBLICITE –

Autre historienne experte sur le fascisme, Ruth Ben-Ghiat a également affirmé sur X que « c’était bien un salut nazi, et un qui était bien agressif en plus de cela » .

« Angle exact »

Certains quotidiens étrangers comme l’israélien Haaretz ou le britannique The Guardian ont affirmé que le milliardaire américain avait « semblé » avoir effectué un salut « fasciste » ou « de style fasciste » .

« On dirait qu’il l’avait gardé en lui pendant un certain temps et qu’il a enfin pu se lâcher » , a déclaré l’ex-élue démocrate Cori Bush sur X. « Comme s’il s’était entraîné devant le miroir pour trouver l’angle exact » , a-t-elle ironisé.

Le geste sous un autre angle (Crédit Photo : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Malgré une dizaine de publications sur son réseau social X depuis qu’il a effectué son geste, Elon Musk n’a pas réagi dans l’immédiat à la polémique naissante.

Selon le magazine Wired, de nombreuses personnalités d’extrême droite aux États-Unis se sont réjouies de l’événement, comme l’éditorialiste Evan Kilgore, qui a salué un geste « incroyable » .

Elon Musk a multiplié ces dernières semaines les déclarations de soutien au parti allemand d’extrême droite AfD, mais aussi à la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni, ou au parti anti-immigration britannique Reform UK.

« Elon Musk savait précisément ce qu’il faisait avec ce salut romain fasciste au meeting de Trump aujourd’hui – qui s’inscrit dans la foulée de son adhésion explicite aux politiques et partis d’extrême droite » , a déclaré dans un communiqué Amy Spitalnick, patronne de l’organisation juive JCPA.

« Moment d’enthousiasme »

Pour Brandon Galambos, un pasteur de 29 ans qui était présent dans la salle du meeting, le geste de l’homme d’affaires était avant tout « humoristique ».

« Il est très drôle et il utilise beaucoup le sarcasme » , a-t-il déclaré à l’AFP. « Évidemment la gauche va reprendre ça et dire que c’est un nazi ou n’importe quoi, mais je pense que c’était juste humoristique la manière dont il l’a fait » .

L’association ADL de lutte contre l’antisémitisme, qui a ferraillé par le passé avec le milliardaire, a cette fois-ci pris sa défense.

« Il semblerait qu’Elon Musk ait fait un geste maladroit dans un moment d’enthousiasme, pas un salut nazi » , a écrit l’organisation sur X.

L’élue de gauche Alexandria Ocasio-Cortez a fustigé cette réaction de l’ADL. « Vous défendez un salut ‘Heil Hitler’ effectué et répété » , a répondu la démocrate sur X. « Les gens peuvent officiellement arrêter de se tourner vers vous comme une source crédible d’information » , a-t-elle ajouté.

Pour l’historien Aaron Astor, le salut du milliardaire ne devrait pas être catégorisé comme nazi. « J’ai critiqué Elon Musk à de nombreuses reprises pour avoir laissé les néo-nazis polluer cette plateforme » , a-t-il écrit sur X avant d’ajouter: « Mais ce geste n’est pas un salut nazi. C’est un signe de la main socialement maladroit d’un homme autistique où il dit à la foule ‘mon coeur va à vous‘ » .