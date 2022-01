Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie autorise la vaccination à partir de 5 ans dès le 10 janvier

La campagne de vaccination des tout-petits débutera le lundi 10 janvier prochain, annonce le gouvernement calédonien, grâce à 6 000 doses de vaccins pédiatriques, déjà disponibles sur le territoire. Les enfants seront alors sujet à une vaccination en une dose, s’ils ont déjà contracté le virus, deux doses dans le cas contraire.

Cependant, contrairement aux personnes majeures résidant sur le Caillou, les 5-11 ans ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale, bien qu’elle soit “fortement recommandée”, notamment pour les enfants pouvant développer une forme grave de la maladie, ou encore ceux vivant “dans l’entourage d’une personne immunodéprimée ou porteuse de maladies graves”.

À l’instar de l’Hexagone, où la vaccination des 5-11 ans est autorisée depuis le 22 décembre dernier, le gouvernement calédonien craint que l’arrivée du variant Omicron ne fasse reprendre la vague épidémique, et que les enfants, autrefois considérés comme sains et sans danger, ne deviennent finalement la catégorie “qui pourrait enregistrer le taux d’incidence le plus élevé”.