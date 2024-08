Cinq personnes poursuivies pour la mort de la star de « Friends », Matthew Perry

« Ces accusés ont profité des problèmes de dépendance de M. Perry pour s’enrichir« , a expliqué le procureur fédéral, Martin Estrada. Le comédien, qui incarnait Chandler Bing dans la série culte, est décédé en octobre 2023, à cause des « effets aigus » d’une prise de kétamine. Il avait été retrouvé inconscient dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles.

Cet anesthésiant, parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, était pris par l’acteur de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie pour dépression. Mais le comédien « est retombé dans l’addiction à l’automne 2023« , selon M. Estrada.

Son assistant personnel, deux médecins peu scrupuleux et une dealeuse connue à Hollywood comme la « reine de la kétamine » figurent parmi les accusés. Ils ont distribué illégalement environ 20 flacons de kétamine à M. Perry en échange de 55.000 dollars en liquide, en l’espace de seulement deux mois, d’après M. Estrada.L’un des médecins, Salvador Plasencia, risque jusqu’à 120 ans de prison.

« Exploitation »

Ce docteur « savait que ce qu’il faisait nuisait à M. Perry« , selon le procureur, qui a dénoncé « l’exploitation » d’un individu malade. Les flacons de kétamine coûtaient 12 dollars aux médecins impliqués, mais étaient revendus « environ 2.000 dollars » à l’acteur.

« Je me demande combien ce crétin va payer« , a écrit en septembre 2023 le docteur Plasencia, dans un SMS exhumé par l’enquête. Après le décès de M. Perry, il a « falsifié des dossiers médicaux » pour tenter de légitimer son action, selon le parquet.

La dealeuse au cœur de l’affaire, Jasveen Sangha, risque elle la prison à perpétuité. Lors d’une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé 80 flacons de kétamine, de la méthamphétamine, de la cocaïne, des flacons de Xanax et d’autres médicaments obtenus de manière illégale. L’enquête a révélé qu’un de ses clients était déjà mort d’une surdose de kétamine, en 2019, selon M. Estrada.

Les accusés utilisaient des noms de code entre eux pour évoquer cet anesthésiant, a détaillé le procureur. Ils parlaient de « Dr Pepper » ou de « canettes« . Poursuivis ensemble, M. Plasencia et Mme Sangha doivent comparaître devant un tribunal de Los Angeles jeudi après-midi. Les trois autres accusés font l’objet de poursuites séparées et ont accepté de plaider coupable.

Choc

La mort inattendue de Matthew Perry à 54 ans avait choqué les fans de « Friends » et suscité une pluie d’hommages à Hollywood. Ses camarades, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, s’étaient dit « totalement effondrés« .

Véritable phénomène culturel, la série diffusée entre 1994 et 2004 a marqué toute une génération de téléspectateurs. Elle raconte les péripéties d’une bande de joyeux copains — Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler — à New York, émaillées de relations amoureuses, notamment entre Monica et Chandler et l’interminable saga entre Rachel et Ross.

Mais en coulisses, Matthew Perry a longtemps caché un mal-être derrière son personnage jovial de Chandler. Il luttait de longue date contre son addiction aux médicaments et à l’alcool. Dans ses mémoires publiés en 2022, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars.

Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d’addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu’à affirmer: « Je devrais être mort. »

Lors d’une apparition à la télévision peu avant son décès, l’acteur avait surpris l’auditoire en admettant avoir souffert d’une grave anxiété « tous les soirs » pendant le tournage de « Friends ».