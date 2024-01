2023, année la plus chaude : « simple aperçu » d’un avenir « catastrophique » 

« Le secrétaire général (Antonio Guterres) pense que l’humanité est en train de brûler la Terre. 2023 est un simple aperçu de l’avenir catastrophique qui s’annonce si nous n’agissons pas maintenant », a déclaré Stéphane Dujarric devant la presse, assurant malgré tout qu’Antonio Guterres pense toujours que le pire peut être évité.

« Nous devons répondre aux records de températures par des actions révolutionnaires. M. Guterres pense que les dirigeants doivent s’engager à de nouveaux plans d’action climatiques sérieux, à mettre un terme à l’ère des énergies fossiles rapidement et équitablement, et à investir pour aider les pays les plus vulnérables à lutter contre le chaos climatique », a-t-il ajouté.

« Nous pouvons encore éviter le pire de la catastrophe, » estime-t-il, « mais seulement si nous agissons maintenant avec l’ambition nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5°C et assurer la justice climatique », a-t-il encore indiqué.

2023, marquée par un cortège de désastres climatiques inédits, est bien l’année la plus chaude de l’Histoire, flirtant pour la première fois sur une année entière avec la limite de 1,5°C de réchauffement climatique fixée par l’accord de Paris, a annoncé mardi l’observatoire européen Copernicus dans son bilan annuel.

Avec une température moyenne de 14,98°C, l’année écoulée a été 1,48°C plus chaude que le climat de l’ère pré-industrielle (1850-1900). Le nouveau record dépasse d’une large marge (0,17°C) le précédent, pourtant récent, de 2016.