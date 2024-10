Vigilance orange pour orages aux Tuamotu Ouest

Tuamotu et Gambier

Entre vendredi soir et samedi matin, un temps fortement perturbé persiste sur les régions de Hereheretue, Tematangi, Tureia et Moruroa où des averses orageuses et des grains s’intensifient en provoquant des cumuls de précipitations pouvant être soutenus. Toutefois, une accalmie se dessine près de Hereheretue samedi après-midi avec des averses en net recul et le retour de timides éclaircies. Sur les régions périphériques entre Nukutavake, Hao, Makemo et Anaa, le ciel reste chargé marqué par des averses plus éparses voire quelques grains isolés samedi gagnant les Gambier dimanche. Sur le reste de l’archipel, le ciel est drapé par un épais voile d’altitude mais le temps reste sec tout au long du week-end.

Sur le Nord/Ouest Tuamotu : Vent modéré de secteur Nord à Nord-Ouest, devenant assez fort samedi vers Hereheretue/Nukutepipi voire fort sur l’extrême Sud des atolls. Le vent mollit progressivement dimanche. Rafales 70km/h, se renforçant jusqu’à 90km/h sous grains vers Hereheretue et Nukutepipi. Ailleurs, vent modéré d’Est à Nord-Est, rafales 60km/h

Mer agitée à forte. Houle et mer du vent confondus donnent des hauteurs avoisinant les 3m/3m50 près de Hereheretue, Nukutepipi et Tematangi, localement très forte avec des hauteurs de 4m/4m50 au Sud de ces atolls samedi après-midi. Ailleurs, houle longue de Sud autour de 2 mètres sur le Nord, Centre, Est Tuamotu et Gambier ce week-end.

Australes

Vendredi soir, un épais voile nuageux occupent le ciel sur Tubuai/Raivavae et Rapa avec quelques averses éparses. Ces dernières continuent d’intéresser la région de Raivavae samedi et dimanche.

Vers Rimatara et Rurutu, un temps reste frais et sec prédomine malgré la présence de nombreux nuages bas samedi et dimanche.

Vent d’Est-Sud-Est modéré à assez fort sur l’archipel.

Entre Rimatara et Rurutu, les rafales atteignent les 60/70 km/h. Elles peuvent dépasser les 70/80 km/h samedi vers Tubuai, voire 90/100 km/h près de Raivavae entre samedi soir et dimanche.

À Rapa, les rafales dans la baie d’Ahurei dépassent les 80 km/h et vont persister samedi et dimanche.

Mer forte en général voire très forte près de Raivavae. Houle et mer du vent d’Est-Sud-Est se conjuguent pour atteindre 3 mètres à 3 mètres 50 au Nord samedi, s’amplifiant jusqu’à 4 mètres vers Raivavae samedi soir voire les 5 mètres dimanche. A Rapa, cette houle atteint 3 mètres samedi s’amplifiant jusqu’à 3 mètres 50 à 4 mètres dimanche.

