Vagues – submersion : vigilance jaune aux îles Sous-le-Vent et aux Australes

Îles Sous-le-Vent

Quelques ondées mercredi en début de soirée avant le retour des éclaircies dans le courant de la nuit.

Jeudi, un temps ensoleillé prédomine avant l’arrivée de nouveaux passages nuageux en fin de journée apportant quelques averses en soirée.

Vendredi, le soleil compose avec des passages nuageux bas. Le risque d’averses reste faible.

Vent faible de Nord-Est mercredi soir. Il est variable faible jeudi en journée puis s’établit au secteur Sud modéré l’après-midi puis Sud-Est modéré vendredi. Accélérations côtières à 50/60 kilomètres/heure dans le chenal entre Raiatea/Tahaa et vers la pointe de Matira à Bora Bora.

Mer peu agitée à agitée, devenant forte jeudi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’atténuant à 1 mètre. Jeudi, nouvelle houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant d’1 mètre 50 à 2 mètres le matin, atteignant rapidement 2 mètres 50 à 3 mètres l’après-midi.

Australes

Mercredi soir, le ciel est nuageux à passagèrement très nuageux avec de petites pluies. Jeudi, les précipitations sont plus marquées sur les îles du Nord, plutôt faibles à Rapa. Amélioration progressive sur l’archipel dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi. S’en suit un temps frais et sec sur tout l’archipel pour la journée de vendredi, le ciel étant légèrement voilé et peu à passagèrement nuageux.

Vent de Nord-Ouest assez fort mercredi soir avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure, pouvant dépasser les 80 dans la baie de Ahurei. Il vire jeudi au secteur Ouest à Sud-Ouest, et vendredi au secteur Sud à Sud-Est.

Mer devenant forte jeudi et vendredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant à 1 mètre mercredi soir. Elle est relayée par une nouvelle houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jeudi à 3 mètres 50 au Nord et 4 mètres à Rapa. Elle se stabilise vers 3 mètres vendredi sur tout l’archipel.

Pour rappel, la page Facebook de Météo-France Polynésie est inaccessible depuis plusieurs jours.

