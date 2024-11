Une soirée débat sur la souffrance au travail à l’ISEPP

L’association Souffrance-Travail organise sa première soirée débat sur le thème de la souffrance au travail, ce jeudi à l’auditorium de l’ISEPP. Un événement qui en appelle d’autres et dont l’objectif, à terme, est de fournir des données à l’association pour mettre en place des actions concrètes, qu’il s’agisse d’une évolution des textes de loi ou d’un meilleur accompagnement des personnes en détresse.

Quatre intervenants seront présents de 16h à 19h : Anie Tuheiava et Germain Vancquain de Sos Suicide, le docteur Johan Sebthi, psychiatre au CHPF, et Me Brice Dumas, avocat conseil.

Des stands d’informations et d’échanges avec l’Association Souffrance-Travail et l’Association SOS Suicide seront également mis en place.

– PUBLICITE –

Ligne d’écoute Souffrance-Travail 87 240 250

Mail : [email protected]