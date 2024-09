Une application gratuite pour payer ses factures d’électricité

Il est désormais possible de régler ses factures EDT hors connexion, depuis son smartphone. La société a lancé son application gratuite. Elle permet aussi de faire son auto-relève, d’accéder à ses factures ou encore d’ajouter un crédit à son contrat.

EDT souhaite « moderniser ses services et améliorer l’expérience client ». L’application est disponible sur IOS et Android.