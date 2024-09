Un concert pour la libération de Paul Watson

L’association de protection des mammifères marins Mata Tohora organise un concert exceptionnel le 1er octobre, avec le soutien du Président de la Polynésie française et du Ministère de l’Environnement et de la Condition Animale. Un concert de soutien à Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd et fervent défenseur des baleines, toujours maintenu en détention au Groenland.

ETO, Pepena, Kion, Code 98, Taloo… de nombreux artistes se produiront sur la scène des 3 Brasseurs, à Papeete.

Au programme de la soirée également, des projections de vidéos de sensibilisation sur grand écran, et un duplex de Nuuk au Danemark avec Lamya Essemlali, la présidente de Sea Sheperd France.

PRATIQUE

Concert ouvert et gratuit à tous

3 Brasseurs, Papeete

Mardi 1er octobre

De 18 heures à 22 heures

