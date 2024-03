Ouverture des inscriptions pour les bourses Australia Awards

Les bourses internationales Australia Awards sont décernées par le gouvernement australien à la prochaine génération de leaders mondiaux. À travers leurs études et leurs projets de recherche, les boursiers développent les compétences et les connaissances qui leur permettront d’être acteurs du changement, tout en développant des liens personnels pérennes avec l’Australie.

Le programme concernera tous les ans, cinq boursiers venus de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie qui pourront poursuivre des études de niveau postgraduate (après un bac+3) en Australie.

Les candidatures sont dès à présent ouvertes pour l’année 2025.

Les principes clés des bourses Australia Awards :

Des domaines d’étude variés : Les bourses couvrent une grande variété de domaines prioritaires, notamment la gestion de l’environnement et des ressources naturelles ; les sciences de l’ingénieur ; les énergies renouvelables ; la transition énergétique, l’économie digitale ; les études maritimes et les sciences marines ; les sciences de l’agriculture et de l’agroalimentaire ; le tourisme ; les sciences sociales.

Un soutien financier complet : Les candidats retenus verront l’ensemble de leurs dépenses couvertes (frais de scolarité, dépenses de la vie quotidienne, indemnité de voyage) leur permettant de se concentrer sur leurs études et de s’immerger dans la vie universitaire australienne.

Des opportunités de réseau : Les boursiers Australia Awards ont accès à un vaste réseau d’anciens étudiants et de professionnels, propice aux collaborations et aux relations durables entre futurs leaders dans le monde entier.

Un engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion : Le programme Australia Awards fait de la diversité et de l’inclusion une priorité et accueille des participants de tous milieux, genres, et niveaux de validité, et souhaite donner les moyens à celles et ceux susceptibles de rencontrer des obstacles dans l’accès à l’éducation.

La construction de partenariats durables : avec ces bourses, l’Australie a pour but de construire des partenariats sur le long terme avec des individus qui contribueront au développement durable de leur pays ou territoire d’origine à l’issue de leurs études.

PRATIQUE

Les candidatures pour les bourses Australia Awards sont ouvertes dès à présent, et les personnes intéressées peuvent obtenir des informations sur les critères d’éligibilité et les étapes d’une candidature sur le site : https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/participating-countries

Les candidatures en ligne sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024.

Les personnes intéressées peuvent également envoyer leurs questions à [email protected]

Les boursiers Australia Awards s’engagent par contrat à respecter les conditions de leur bourse, notamment le fait de quitter l’Australie à la fin de leurs études, et ainsi de contribuer au développement de leur pays ou territoire d’origine.