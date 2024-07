Orages : vigilance jaune sur les îles du Vent et les Tuamotu Centre

Tahiti et Moorea

Vendredi soir, ciel nuageux. Samedi, temps perturbé avec des averses pouvant prendre un caractère orageux. Les cumuls de précipitations peuvent être localement importants. Dimanche, les passages nuageux restent fréquents, mais avec des averses en recul.

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Sud-Est à Est samedi, tournant au secteur Nord dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure sous averses.

Mer forte samedi, agitée dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest en phase d’amortissement à 2 mètres puis à 1 mètre 50 samedi, croisée à une mer du vent d’1 mètre à 1 mètre 50 pour donner des hauteurs de plus de 2 mètres 50. La houle de Sud-Sud-Ouest s’amortit autour d’1 mètre dimanche.

Tuamotu et Gambier

Vers les régions allant de Takaroa à Puka Puka, temps ensoleillé prédominant. Sur le reste des Tuamotu-Gambier, les nuages élevés sont nombreux, et doublés de nuages bas porteurs d’averses, localement orageuses et de forte intensité de Anaa à Hikueru. Dimanche, sur la moitié Nord des Tuamotu, le soleil prédomine tandis qu’au Sud d’un axe Hao-Reao, les passages nuageux sont nombreux et accompagnés d’averses.

De Rangiroa à Takaroa et Puka Puka : Vent faible à modéré d’Est à Nord-Est.

De Hereheretue à Moruroa et Rikitea : Vent modéré de Sud-Est samedi, d’Est à Nord-Est dimanche. Rafales à 50/60 kilomètres/heure. De Anaa à Hao jusqu’à Reao, vent variable faible samedi, devenant modéré de secteur Est dimanche.

Mer forte vendredi soir, agitée samedi et dimanche. Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres vendredi soir, s’amortissant autour de 2 mètres 50 samedi et autour d’1 mètre 50 à 2 mètres dimanche.

Plus d’infos sur meteo.pf