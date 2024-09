Orages : vigilance jaune sur la Société

Îles Sous-le-Vent

Mercredi soir, le ciel reste obscurci par de nombreux amas nuageux, ils peuvent apporter des précipitations et des grains à caractère orageux. Jeudi, le ciel est encore chargé au lever du jour, les périodes d’accalmie reviennent progressivement dans la matinée même si elles peuvent être encore entrecoupées par des périodes d’averses, notamment du côté de Mopelia. Vendredi, les éclaircies reprennent largement le dessus en journée, des passages nuageux reviennent plus tardivement dans la soirée.

Vent faible à modéré d’Est-Nord-Est jeudi revenant au secteur Est vendredi. Rafales 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre. Elle est croisée à une longue de Sud-Sud-Ouest en dessous du mètre jeudi s’amplifiant autour de 1 mètre 50 vendredi.

Tahiti et Moorea

Mercredi soir, les nuages restent tenaces dans le ciel et continuent d’apporter localement des averses vers Tetiaroa, entre Punaauia, Papara, Papeari, Teahupoo et Tautira ainsi que vers Moorea. Elles peuvent prendre localement un caractère orageux. Jeudi, les éclaircies seront privilégiées sur la zone urbaine tandis que des nuages bas s’accrochent sur le relief et les versants Sud de Tahiti et du côté de Haapiti sur Moorea en déclenchant de copieuses averses l’après-midi. Vendredi, temps plutôt ensoleillé avec quelques passages nuageux sur les côtes Est entre Hitia’a, Faaone, Afaahiti et Tautira.

Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Est. Rafales 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre. Elle est croisée à une longue de Sud-Sud-Ouest en dessous du mètre jeudi s’amplifiant autour de 1 mètre 50 vendredi.

Plus d’infos sur meteo.pf