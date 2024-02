Les travaux à Hitia’a se poursuivent

La fermeture de la route au PK 43 de Hitia’a, intervenue le 26 janvier dernier à la suite d’un éboulement, s’était prolongée cette semaine en raison d’importants volumes de matériaux instables détectés lors des travaux de purge. Bien que les travaux de sécurisation et de déblai aient bien avancé, la pré-alerte cyclonique et les intempéries ont complexifié et ralenti le chantier pour mettre en sécurité les employés.

Le planning des opérations, établi ce vendredi, permet toutefois d’entrevoir une réouverture de la route en fin de semaine prochaine. Cette réouverture est néanmoins conditionnée par la perturbation météorologique prévue ce week-end sur Tahiti, qui pourrait à nouveau ralentir le chantier.