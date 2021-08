Fortes houles : plusieurs vigilances en cours en Polynésie

Météo îles Sous-le-Vent

Les nuages bas s’évacuent progressivement jeudi matin, annonçant la présence d’un large soleil avant la mi journée. Retour de quelques nuages dans la nuit, jouant les prolongation vendredi matin avec un léger risque d’averses.

Vent faible d’Est-Nord-Est jeudi matin se renforçant quelque peu en venant au Nord-Est cet après midi. Il s’oriente au Nord vendredi.

Mer peu agitée jeudi, puis agitée vendredi. Houle longue de Sud-Ouest de 2 mètres jeudi matin, s’amplifiant de 2 mètres 50 à 3 mètres en seconde partie de journée. Vendredi, elle continue de s’amplifier pour avoisiner les 3 mètres 50 en milieu de journée.

Météo Tahiti et Moorea

Le ciel est encore parfois chargé en début de journée. Toutefois, plus les heures passent et plus le soleil prend ses aises, annonçant un ciel bien dégagé pour l’après midi. En soirée, des nuages bas descendent de nouveau du Nord et peuvent apporter quelques gouttes vendredi en première partie de journée. Températures extrêmes prévues : 21 et 29 degrés Celsius.

Météo Tuamotu et Gambier

Jeudi, un axe nuageux s’attarde du Sud Tuamotu aux Gambier. Il s’évacue en soirée, annonçant une journée de vendredi plutôt bien ensoleillée. Sur le reste des Tuamotu, le soleil s’annonce généreux. L’alizé charrie toutefois quelques amas nuageux, principalement entre Anaa, Rangiroa, Takaroa.

Du Centre au Nord des Tuamotu, vent modéré d’Est à Est-Nord-Est.Du Sud-Est Tuamotu aux Gambier, vent modéré de Nord-Ouest jeudi puis Nord vendredi.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Ouest. Jeudi, du Sud Tuamotu aux Gambier, elle atteint 2 mètres 50 la journée puis s’amplifie à 3 mètres 50 en soirée. Ailleurs, les creux oscillent d’1 mètre 50 en journée à 2 mètres en soirée. Attention, vendredi, les creux de Sud-Ouest atteignent de 4 à 5 mètres sur la moitié Sud et autour de 3 mètres au Nord.

Météo Australes

Sur les îles du Nord, le ciel est encombré jeudi, avec parfois de petites pluies. A contrario, de belles éclaircies intéressent Rapa. Dans la nuit de jeudi, les nuages se font plus menaçants sur les îles du Nord et les averses gagnent du terrain. Ainsi, la journée de vendredi s’annonce maussade sur l’ensemble de l’archipel avec des averses fréquentes et quelques grains. L’activité pluvieuse s’annonce toutefois plus marquée sur Rapa vendredi après midi.

Vent modéré de Nord-Est sur les îles du Nord, et d’Ouest sur Rapa. La nuit prochaine et vendredi, un vent de Nord-Ouest modéré à assez fort se généralise sur l’archipel. Des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure sous grains sont également possibles.

Mer agitée jeudi, localement forte vendredi. Attention, houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant jeudi de 4 à 5 mètres sur les îles du Nord et de 5 à 6 mètres sur Rapa. Vendredi, elle se stabilise autour de 5 mètres à Rapa et 4 mètres à 4 mètres 50 au Nord.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : Soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le Haut-Commissariat.

