Fermeture des deux voies de l’avenue Prince Hinoï et du boulevard Pomare

Deux voies de circulation allant de l’avenue Prince Hinoi, du boulevard POMARE, de l’avenue Pouvana’a a O’Opa et de la cour de l’Union sacrée seront fermées de chaque côté du terre-plein central, du 24 au 27 juin 2024 de 20 heures à 2 heures du matin .

Cette fermeture vise à permettre au service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) d’y effectuer l’entretien des gazons et des plantation.

Il est recommandé aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité aux abords du chantier.