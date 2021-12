Dose de rappel, pass sanitaire… : tout savoir sur la vaccination contre la Covid en Polynésie

Où et quand se faire vacciner :

Dans l’un des centres de vaccination de Polynésie, en se présentant avec sa carte CPS. La liste est mise à jour régulièrement sur le site de la direction de la Santé ICI.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent présenter une autorisation parentale signée par l’un des parents (ou titulaire de l’autorité parentale). Les mineurs de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner (le consentement libre et éclairé du mineur doit être recueilli). L’autorisation parentale n’est plus requise.

Dans les deux cas, la présence d’un des deux parents est recommandée mais n’est pas obligatoire.

Les contre-indications à la vaccination :

Quand faire ses doses de rappel :

Une fois son schéma vaccinal complet, pour le conserver, il faut faire une dose de rappel 5 mois plus tard après la dernière injection ou infection.

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : un certificat de vaccination, un certificat de test négatif ou un certificat de rétablissement (test positif). Le carnet de vaccination n’est donc pas une preuve sanitaire, mais il permet l’obtention du certificat de vaccination.

Pour demander l’une des preuves sanitaires afin d’obtenir son pass, cliquer ICI.

Où s’applique le pass sanitaire :