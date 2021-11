Deux soirées de projections de films primés au FIFO les 12 et 13 novembre

Le Musée de Tahiti et des îles et l’association du FIFO organisent deux soirées de projections de films primés au FIFO 2020 et 2021, dans le cadre de l’opération “Haere mai”. L’événement se déroulera dans les jardins du musée les 12 et 13 novembre, de 17h à 21h. Un écran sera installé dans le parc de l’établissement, les familles sont invitées à venir munies de leur peue.

Les projections sont gratuites, dans la limite des places disponibles dans le jardin et dans le respect des normes sanitaires.

Programme

Vendredi 12 novembre :

17h : accueil du public

17h30 : projection de “The Australien dream”, prix du public du FIFO 2020

19h20 : projection de “Ophir”, grand prix FIFO-France Télévisions 2020

Samedi 13 novembre :

17h : accueil du public

17h30 : projection de “Ruahine : stories in her skin”, prix spécial du jury du FIFO 2020

18h15 : projection de “Freeman”, prix spécial du jury du FIFO 2021

19h20 : projection de “Loimata : the sweetest tears”, prix du jury du FIFO 2021

Plus de renseignements sur la page Facebook du Musée de Tahiti et des îles,

sur www.museetahiti.pf ou par téléphone au 87 79 07 97