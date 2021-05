Centre de vaccination de la présidence : les modalités

Un centre de vaccination éphémère est prévu, samedi 29 mai, sous le chapiteau de la Présidence.

Ce centre sera ouvert pour les personnes, à partir de 16 ans, souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19 (primovaccination). Il conserve aussi les personnes devant recevoir leur deuxième dose (21 jours minimum après la première dose). Les mineurs devront être accompagnés, ou venir avec un accord parental signé. Les vaccins utilisés seront le Pfizer (16 ans et plus), et le Janssen à dose unique (18 ans et plus).

Pour les personnes ayant contracté le virus, il est cependant recommandé d’attendre 6 mois avant d’envisager la vaccination.

Les horaires d’accès à ce centre de vaccination éphémère sont les suivants:

de 8 h à 16 h

Le circuit pour l’accès au site est le suivant:

– Stationnement des véhicules dans le grand parking de la Présidence, situé en face de l’entrée principale.

– Contournement à pied, vers la gendarmerie, pour se rendre au parking dit du conseil des ministres, situé à l’arrière de la Présidence.

– Prise en charge par le personnel de la santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau

– Pour les PMR (personnes à mobilité réduite), elles seront prioritaires et pourront donc être déposées directement à l’entrée du parking du Conseil des ministres.