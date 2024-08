Les étudiants en licence Science de la Transition écologique et sociétale à l’UPF font leur rentrée

De la climatologie jusqu’au droit en passant par l’économie et l’histoire, les unités d’enseignement de cette nouvelle licence à l’UPF couvrent tous les aspects du développement durable. « La première unité d’enseignement est sur une semaine avec un ensemble d’ateliers qui vont permettre aux étudiants d’apprendre à se connaitre entre eux, d’apprendre à connaitre leur équipe pédagogique. On va aussi les amener à Moorea, sur le terrain, pour leur permettre de découvrir ou de redécouvrir cette île sous l’angle de la biodiversité terrestre et marine. Avec les visites au lycée agricole, au Fare Natura et au Criobe » explique Jean Morschel, responsable pédagogique de la licence STES.

L’objectif : rendre les étudiants opérationnels dès leur sortie de licence dans les métiers de la transition écologique en Polynésie française. Une trentaine d’étudiants sont inscrits.



La création de cette licence s’inscrit dans le projet Narua, qui souhaite créer des formations innovantes en lien avec le territoire. Un projet financé par l’État à hauteur d’1,3 milliard sur 8 ans. Accompagnée par le Pays et les centres de recherches nationaux, l’équipe pédagogique a des ambitions internationales. « Là, on est en train de travailler pour mettre en place des doubles diplômes pour que cette promotion d’étudiants puisse en troisième année pouvoir partir dans nos universités partenaires et avoir une expérience à l’étranger » indique Hélène Jorry, coordinatrice du projet Narua.

Les étudiants auront donc l’occasion de partir en Australie, à Hawaii ou encore en Nouvelle-Zélande. Le projet prévoit également dans les prochaines années l’ouverture d’une licence sur les métiers de la mer et un cursus spécialisé en tourisme.

> Plus d’informations sur la licence ICI