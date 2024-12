Le gagnant des 100 millions à l’Euromillions avait misé 300 francs

Un nouveau multimillionaire grâce aux jeux en Polynésie. L’heureux gagnant – 100 millions de francs à l’Euromillions – a pris son temps avant de se faire connaître, le tirage datant du 15 novembre dernier.

Difficile pour lui d’y croire, avec une mise de seulement 300 francs validée au Super Manava à Punaauia. En vérifiant son ticket à la borne libre-service de son point de vente habituel, le gagnant a

d’abord cru que l’appareil était défectueux. « C’est peut-être toi le gagnant recherché » , lui a suggéré la vendeuse. « Je me suis demandé pourquoi on me cherchait… et dès le lendemain, je suis allé au Centre de Paiement de la Pacifique des Jeux » , a-t-il déclaré.

Il s’agit du 9ème gagnant en Polynésie au jeu My Million depuis son lancement en février 2014.