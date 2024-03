Euromillions : la gagnante des 100 millions « n’arrive toujours pas à y croire »

Les Polynésiens sont vernis aux jeux. Le 5 mars dernier, la Pacifique des Jeux révélait qu’un heureux élu avait remporté la coquette somme de 100 millions de francs au tirage de l’Euromillions, le 8e gagnant au fenua depuis le lancement de MyMillion, en février 2014.

Cette fois-ci, c’est une joueuse occasionnelle originaire des Tuamotu-Gambier qui a décroché le jackpot. « Je ne joue pas souvent. Ce jour-là, c’était un dimanche, et je me suis dit pourquoi pas » , a-t-elle déclaré. C’est au Magasin Louise Taunoa, point de vente connu pour le petit déjeuner du dimanche, qu’elle a validé un jeu de 3 grilles en système flash, pour 1275 francs.

C’est à la télévision que la gagnante a appris qu’elle avait le ticket d’or. Surprise de trouver une correspondance, elle s’est rendue au point de vente le lendemain pour s’en assurer. « J’ai comparé le code plusieurs fois et la merveilleuse nouvelle s’est confirmée (…) Je n’arrive toujours pas y croire (…) Pour moi, ce n’était tout simplement pas possible que ce soit moi ! » , s’est-elle émue.

« J’avais la cachette idéale. Mon reçu était en sécurité totale. En revanche, j’avais le sommeil léger, au moindre bruit, je me réveillais ! » . En ce qui concerne ses projets, la gagnante n’a rien de spécifique en tête. Elle met en avant l’importance d’assurer l’avenir de sa fille et d’améliorer le quotidien de sa famille. « J’ai déjà une vie très confortable, et je ne pense pas changer ma façon de vivre » , a-t-elle conclu.