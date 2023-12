Elle remporte 10 millions de Fcfp le jour de son anniversaire

La Pacifique des Jeux a lancé une opération spéciale pour cette fin d’année, baptisée « Noël en fête ». Jusqu’au 29 décembre, les joueurs peuvent doubler leurs gains supérieurs à 25 000 Fcfp aux jeux de grattage.

Une chanceuse a ainsi remporté 10 millions de Fcfp au lieu de 5 millions… le jour de son anniversaire. « Je prenais mon petit déjeuner au snack avec ma sœur et mon mari, a-t-elle raconté à la Pacifique des Jeux, et j’ai décidé de prendre quelques tickets de grattage ». La joueuse a remporté le gain maximum, doublé. « En plus c’est mon anniversaire !! Je ne sais pas quoi dire ! » La joueuse ne sait pas encore ce qu’elle va faire de cet argent.

Aux îles Sous-le-Vent, un joueur a quant à lui remporté 2 millions de Fcfp. L’homme est un joueur régulier. « Je m’offre un ou deux tickets de grattage en allant en ville (…) Je n’ai même pas vu le numéro à un million ! Et en plus, je ne savais pas que c’était doublé ! ». Une belle surprise à l’approche de Noël.