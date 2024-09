FILM – Lundi 16 septembre à 19 h 35, passez une excellente soirée avec le film « TSOS Fantômes : l’héritage ».

Avec Paul Rudd, Carrie Coon et Finn Wolfhard (Stanger Things)

La saga Ghostbusters est de retour avec un nouvel opus ! Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

SOS Fantômes : l’héritage, votre film du lundi soir

Lundi 16 septembre à 19 h 35