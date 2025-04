De 0 À 100km/h du 2 avril : Toyota CHR hybride

100% FENUA – Retrouvez un nouveau numéro de votre magazine « De 0 à 100 km/h ».

Cette semaine, dans « De 0 à 100 », on découvre la nouvelle génération de la Toyota CHR hybride. Avec un design encore plus audacieux et des lignes futuristes, ce SUV urbain se réinvente tout en conservant son ADN dynamique.

Sous le capot, la technologie hybride de Toyota continue d’offrir une excellente autonomie, idéale pour une conduite à la fois écoresponsable et performante. Un modèle qui confirme son statut de référence sur le marché des hybrides.

Présenté par Fred. Phaze Production