Damages : 2 nouveaux épisodes !

SÉRIE – Mercredi 2 avril à 19 h 50, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Volte-face

Ellen et Tom partent en Virginie occidentale à la recherche de Josh Reston, un journaliste qui enquête sur le taux de mortalité anormalement élevé du bétail à proximité des centrales de traitement du charbon d’Ultima National. De son côté, Patty parvient à retrouver la bague de Christine Purcell et fait libérer Daniel. Celui-ci lui certifie qu’il témoignera contre U.N.R.

La fusion

Patty Hewes tient plus que jamais à empêcher Kendrick de réaliser la fusion qu’il espère. C’est dans cette intention qu’elle rend visite à Douglas Shiff qui travaille au département de l’Energie. Ellen décide de se rendre chez Patty qui l’a invitée à célébrer les dix ans du cabinet de Tom, alors qu’oncle Pete se méfie plus que jamais d’Ellen.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

Mercredi 26 mars à 19 h 50