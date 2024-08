L’enquête – the international : votre film de lundi

FILM – Lundi 26 août à 19 h 35, soirée cinéma avec votre film « L’enquête – the international »

Réalisateur Tom TYKWER, avec Clive OWEN | Naomi WATTS | Armin MUELLER-STAHL

Sous des dehors respectables, l’International Bank of Business and Credit est une multinationale de la finance spécialisée dans le blanchiment d’argent et le financement d’opérations illégales. Face à elle, Louis Salinger, agent d’Interpol, et Eleanor Whitman, district attorney adjoint de Manhattan, sont déterminés à mettre fin à ses activités illicites. Ils sont prêts à tout pour que la justice règle son compte à cette organisation tentaculaire et intouchable, mais pour y parvenir, ils vont eux aussi devoir agir au-delà des lois… D’un bout du monde à l’autre, contre tous les dangers, Eleanor et Louis se lancent dans une partie à haut risque dont ils ne maîtrisent pas les règles. Une chose est certaine : ce jeu dans lequel leur redoutable ennemi contrôle tout et tout le monde ne s’arrêtera que lorsque l’un des adversaires sera à terre…

L’enquête – the international

