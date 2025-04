The Voice : place à la demi-finale !

DIVERTISSEMENT – Samedi 26 avril à 19 h 35, les coachs reviennent pour la prochaine étape de l’émission : « La demi-finale » !

Place à la demi-finale de The Voice ! Après des semaines d’auditions et de prestations inoubliables, les talents encore en lice s’apprêtent à franchir une nouvelle étape décisive de l’aventure.

Ce samedi 26 avril, The Voice frappe fort avec une soirée exceptionnelle marquée par l’arrivée d’un Super Coach inédit : Jean-Louis Aubert. L’icône du rock français et ex-leader du groupe Téléphone rejoint les fauteuils rouges pour épauler Florent Pagny, Zaz, Patricia Kaas et Vianney.

Et ce n’est pas tout… Gims viendra en invité surprise partager la scène avec les demi-finalistes le temps d’une prestation.

Douze talents s’affronteront lors de cette ultime confrontation avant la finale, mais seuls quatre accéderont au dernier show. Pour les départager, le public aura la lourde tâche de choisir un seul talent par équipe.

Qui parviendra à convaincre une dernière fois les spectateurs et à se hisser en finale ? Pour le découvrir, rendez-vous sur TNTV !

The Voice 2025

Samedi à 19 h 35