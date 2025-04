Beach soccer : suivez le Mondial des Seychelles avec les TIKI TOA, du 1er au 11 mai sur TNTV

ÉVÉNEMENT – Du 1er au 11 mai 2025 sur TNTV, soutenez les TIKI TOA qui vont tenter de conquérir la couronne mondiale face aux meilleures équipes.

Au cœur de l’action avec les TIKI TOA !

14 matchs en direct TV & WEB

20 magazines quotidiens, du 22 avril au 11 mai à 19h30

20 portraits des TIKI TOA du 18 avril au 7 mai à 6h40, 11h40, 16h55 et à 18h55

Page spéciale sur TNTV.pf (calendrier et direct web des matchs, news, replay)

Coulisses sur Facebook, Instagram et Tiktok de TNTV

TIKI TOA, mode combat activé !

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 arrive en exclusivité sur TNTV ! Nos vaillants TIKI TOA s’apprêtent à relever un immense défi en affrontant les meilleures nations du beach soccer sur le sable ensoleillé des Seychelles.

Vibrez au rythme des matchs et soutenez notre sélection tout au long de cette aventure palpitante, en direct et uniquement sur votre chaîne TNTV !

– 14 matchs en direct TV & WEB dont :

Toutes les rencontres des TIKI TOA

2 quarts de finale dont celui de la sélection tahitienne si elle se qualifie

Les demi-finales

La grande finale

MATCH DIRECT TV & WEB

(heure locale) MATCH REDIFFUSION TV JEUDI 1ER MAI 06h15 PORTUGAL / PARAGUAY 21h00 VENDREDI 2 MAI 02h15 CHILI / TAHITI 05h00 / 22h45 VENDREDI 2 MAI 06h15 ESPAGNE / SENEGAL Pas de rediffusion SAMEDI 3 MAI 06h15 MAURITANIE / PARAGUAY A définir DIMANCHE 4 MAI 02h15 TAHITI / SENEGAL A définir DIMANCHE 4 MAI 04h45 BRÉSIL / ITALIE A définir LUNDI 5 MAI 06h15 IRAN / PORTUGAL A définir MARDI 6 MAI 04h45 OMAN / BRESIL A définir MARDI 6 MAI 06h15 TAHITI / ESPAGNE A définir JEUDI 8 MAI 04h45 QUART DE FINALE 1C/2D A définir JEUDI 8 MAI 06h15 QUART DE FINALE 1D / 2C A définir SAMEDI 10 MAI 03h45 DEMI – FINALE A définir SAMEDI 10 MAI 05h15 DEMI – FINALE A définir DIMANCHE 11 MAI 05h15 FINALE suivie de la remise de la Coupe A définir

Déjà en action aux mondiaux de Beach Soccer en 2021 et en 2024, le duo de choc Olivier Huc et Quentin Lacour remet les gaz cette année aux Seychelles avec les TIKI TOA ©TNTV

Olivier Huc et Quentin Lacour seront nos envoyés spéciaux sur place.

Tous les matchs seront diffusés en direct à la télé et en direct-streaming géobloqués sur www.tntv.pf.

Ils seront commentés par Olivier Huc.

TNTV diffusera la petite finale pour la 3e place si les Tiki Toa sont qualifiés pour le match.

Les coulisses de la Coupe

Notre duo de choc sera en contact direct avec les TIKI TOA sur les réseaux sociaux facebook, instagram et TikTok : rencontres, échanges, partages.

– Les groupes

GROUPE A GROUPE B GROUPE C GROUPE D SEYCHELLES MAURITANIE ESPAGNE BRÉSIL BIELORUSSIE IRAN SENEGAL SALVADOR GUATEMALA PORTUGAL CHILI ITALIE JAPON PARAGUAY TAHITI OMAN

La Coupe du Monde de Beach Soccer aux Seychelles

Du 1er au 11 mai 2025