Bien Dans Son Fare part à Bora Bora pour sa rentrée !

100% FENUA – Dimanche 20 août à 19 h 05, votre magazine Bien Dans Son Fare part en visite sur Bora Bora

Pour cette reprise nous sommes sur Bora-Bora en compagnie de Jenny. Spot idéal, ambiance cosy, elle ne laisse rien au hasard et on s’imagine facilement dans ses bungalows pleins de charme qu’elle a entièrement aménagés et décorés elle-même. Dans notre rubrique on parle du cocotier et de ses vertus avec Yvette.

Présenté par Farerau Barff. Phaze Production