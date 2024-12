Bien dans son Fare : best-of Tahiti

100% FENUA – Dimanche 15 décembre à 19 h 10, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine déco maison jardin du fenua.

Ce dimanche, Bien Dans Son Fare vous propose un best of spécial Tahiti pour conclure l’année en beauté. Une émission remplie de couleurs, d’inspiration et de créativité ! À cette occasion, Stéphanie nous dévoilera deux rubriques festives idéales pour préparer vos célébrations : d’abord, un focus original sur les « arbres de fêtes », où le traditionnel sapin côtoiera des alternatives surprenantes et tropicales, parfaites pour une touche locale. Ensuite, place à l’art de recevoir avec « une table à sa façon », des idées uniques pour dresser une table élégante et conviviale, en harmonie avec l’esprit des fêtes. Un rendez-vous à ne pas manquer pour finir l’année sur une note chaleureuse et inspirante !



Présenté par Farerau Barff.