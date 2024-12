Ciné Nui : NightBitch

100% FENUA – Mardi 17 décembre à 19 h 00, plongez dans l’univers glamour de Hollywood avec Ramzy Malouki et le magazine Ciné Nui !

Dans le prochain Ciné Nui, Amy Adams impressionne dans « NightBitch », où elle explore la rage animale et les contradictions de la maternité dans une performance intense. Également à l’honneur, la boxe revient sur le devant de la scène avec deux films marquants : « The Fire Inside » de Rachel Morrison, une plongée humaine et viscérale dans l’univers des boxeurs, et « Day of the Fight », premier long-métrage de Jack Huston, qui explore les combats physiques et psychologiques des athlètes. Un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles !

Présenté par Ramzy Malouki

Ciné Nui

Tous les mardis à 19 h 00