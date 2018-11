Vidéo - Standing ovation pour les All in One Tahiti dans "La France a un incroyable talent"

Rédaction web

Les All in One Tahiti ont fait leur entrée sur la scène de l'émission en distribuant des colliers de coquillages au jury de cette 13e édition de "La France a un incroyable talent" : Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy, Eric Antoine."On s'appelle les All in One Tahiti car on est tous unis, comme une grande famille" a déclaré l'un des danseurs de la troupe, avant de commencer leur chorégraphie mêlant danse traditionnelle tahitienne et hip-hop. Une prestation surprenante et des plus réussies, puisque aucun membre du jury n'a buzzé, bluffé par la danse des polynésiens : "oh", "mais comment il a réussi à faire ça !" . À la fin, les danseurs, âgés de 20 à 30 ans étaient tous très émus, et l'un d'eux a même fondu en larmes.L'émission sera diffusée ce mardi 20 novembre à 21 heures sur la chaîne M6.