La liste de Marcel Tuihani serait constituée à 80 %

Rédaction web avec Sam Teinaore

Marcel Tuihani n’a pas encore finalisé sa liste pour les élections territoriales. En marge de la conférence de presse qu’il a tenu ce matin, le président de l’assemblée de Polynésie française (APF) a indiqué que sa liste serait constituée à 80 %. La date limite de dépôt des listes est dans une semaine. Le candidat reste confiant et serein.Le président de Te Ora Api no Porinetia a préféré ne pas dévoiler de nom. Il a cependant assuré ne pas vouloir de personne condamnée. Marcel Tuihani l’assure : les personnes présentes sur sa liste auront un casier judiciaire vierge. Il souligne :Je reste serein, je reste confiant.« Je ne souhaite pas mettre sur ma liste des gens qui sont renvoyés en correctionnelle. Je ne souhaite pas mettre sur ma liste de gens qui ont été condamnés récemment. Je trouve que le citoyen mérite d’avoir plus de respect. »Il devrait attendre le lundi 26 mars à midi, pour déposer sa liste complète.