Depuis le début de l’année, plusieurs milliers de cas de chikungunya ont été détectés à la Réunion. Ce qui a conduit à 200 000 consultations, à 391 hospitalisations et malheureusement à 15 décès.

Bien que l’île se trouve dans l’Océan Indien, les risques d’une arrivée du virus en Polynésie « restent réels », selon le Bureau de Veille Sanitaire, en raison notamment des « flux touristiques ou professionnels ».

« En cas de réintroduction du virus, le risque de reprise épidémique existe », ajoute celui-ci qui rappelle que le chikungunya n’a plus été détecté depuis 2015 en Polynésie.

« Le climat chaud et humide, la forte densité des vecteurs compétents et les difficultés d’accès aux soins dans certaines îles pourraient favoriser une propagation rapide, même pendant l’hiver austral », souligne l’autorité de santé. Elle invite les professionnels à signaler « tout cas suspect » et les particuliers à éliminer les gites de larves de moustiques.

Pour ce qui est de la dengue, la tendance est la baisse, mais l’épidémie « persiste dans la majorité des archipels ». Quant à la grippe B, sa circulation est toujours active et ma « vigilance reste de mise ».