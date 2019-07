Le Sans plomb et le gazole vont augmenter de 5 Fcfp au 1er août

La faible baisse constatée tant pour les hydrocarbures liquides que pour le gaz butane aux dates de chargement ne doit pas faire dissiper la très grande volatilité des prix d’approvisionnement en hydrocarbures sur les marchés internationaux, souligne le conseil des ministres dans son compte-rendu.

Le Conseil des ministres sensibilisé par la tendance haussière de l’essence sans plomb (+13.53% entre avril et juillet 2019) et du gazole (+5.28% entre avril et juillet 2019) ces derniers mois, “est contraint d’augmenter les prix de ces hydrocarbures de 5 Fcfp par litre”.

· pour l’essence sans plomb, le prix de détail passe de 140 Fcfp/litre à 145 Fcfp/litre ;

· pour le gazole public, soit un prix de détail passe de 142 Fcfp/litre à 147 Fcfp/litre.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres

30ème congrès des communes organisé par le SPCPF à Rikitea

Soutien aux communes : attribution de concours financiers

Mise à jour du plan prévisionnel de passation des marchés publics de la Polynésie française pour le second semestre

Projet de loi du Pays sur la fiscalité des activités minières

Subvention en investissement au profit de l’OPH pour le financement de l’opération « Tutuapare »

Subvention au profit de l’OPH pour le financement du diagnostic de réhabilitation du Centre d’Hébergement des Etudiants d’Outumaoro

Modalités de l’enquête publique du schéma d’aménagement général de la Polynésie française

Formation et titres à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française

Promotion de la destination : subventions du ministère du Tourisme

Avenant à la convention de développement de l’agriculture

Convention de réhabilitation du réseau hydraulique Ataha et mise en place de compteurs sur le domaine Marumarutua et au plateau de Taravao

Subventions d’investissement pour les travaux du Fare Vanira de Raiatea

Subvention à la Fédération des Œuvres Laïques pour le fonctionnement de l’Espace Info Energie

Kit éducatif sur les vallées et les rivières

Mise en œuvre du dispositif « aidants Feti’i »

Bilan de l’utilisation du budget des secours de l’année 2018

Evaluation à mi-parcours du schéma d’organisation sanitaire

Subvention de fonctionnement en faveur de l’association Vohi Prod

Subventions de fonctionnement aux fédérations et associations sportives