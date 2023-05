Surf : Vahine Fierro de nouveau sélectionnée en équipe de France, première pour Kauli Vaast

Le comité de sélection de la Fédération Française de Surf a révélé l’équipe qui participera aux World Surfing Games 2023, du 30 mai au 7 juin au Salvador. Une compétition cruciale puisqu’elle comptera pour les qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Malgré leur jeune âge, Kauli Vaast (21 ans) et Vahine Fierro (23 ans) représenteront donc l’équipe de France, qui tentera de qualifier deux athlètes, un par genre, pour les Jeux Olympiques 2024. Au Salvador, les 8 surfeurs (4 hommes et 4 femmes) les mieux classés des continents Europe, Asie, Afrique et Océanie décrocheront leur ticket pour Teahupo’o. Les deux quotas du continent Amériques seront attribués lors des Jeux Panaméricains 2023.

Une destination qui sourit très régulièrement aux Français puisque les Bleus y ont gagné le titre mondial à trois reprises : stand up paddle 2019, shortboard 2021 et longboard 2023.

Troisièmes des World Surfing Games 2022 en septembre dernier à Huntington Beach (USA), les Bleus auront l’avantage d’un bon ranking qui leur permettra d’éviter d’autres têtes de série lors des premiers tours.

Un baptème du feu pour Kauli Vaast, dont c’est la première sélection en équipe de France. Vahine Fierro avait, elle, déjà été sélectionnée lors des deux dernières éditions de la compétition. Aucun Français côté messieurs n’est pour l’heure qualifié. En définitive, un seul tricolore pourra décrocher sa place dans quelques jours au Salvador, en terminant meilleur européen de la compétition.

(Crédit : Ig Kaulivaast)

Les États-Unis sont les tenants du titre mondial des nations, après leur victoire en septembre dernier à domicile devant l’Australie et la France. Historiquement, les Polynésiens ont pesé de tout leur poids à l’échelle internationale, avec les titres en individuel de Heifara Tahutini (1990) et Hira Teriinatoofa (2004 et 2010, aujourd’hui dans le staff de l’équipe de France).

L'équipe de France pour les World Surfing Games 2023 (30 mai – 7 juin) 👉 https://t.co/tgyAei2CXx

… Avec une très grosse info ! pic.twitter.com/1fEZf8ifX9 — Fédération Française de Surf 🏄‍♀️ 🏄‍♂️ (@SurfingFrance) May 16, 2023

L’ÉQUIPE DE FRANCE :



Messieurs

Maxime Huscenot (31 ans, Radical Surf Club)

Kauli Vaast (21 ans, Vieux Boucau Surf Club)

Joan Duru (34 ans, Hossegor Surf Club)



Dames

Johanne Defay (29 ans, St Leu Surf Club)

Vahiné Fierro (23 ans, Hossegor Surf Club)

Pauline Ado (32 ans, Anglet Surf Club)