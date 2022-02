Football : Tahiti en route pour la coupe du monde 2022

Toute la délégation s’envolera dimanche matin pour trois semaines de préparation en métropole. Une fois sur place, la sélection aura trois matchs de préparation avant de rejoindre le Qatar le 11 mars, pour les éliminatoires de la zone Océanie. “Une chance” pour l’entraîneur de la sélection, Samuel Garcia. “Ce n’est pas donné à tout le monde d’aller au Qatar donc on est très contents d’aller là bas. Ça va être quelque chose de particulier pour tous les pays d’Océanie”.

Le tournoi débutera le 17 mars au Qatar avec un premier match contre les Vanuatu. Une rencontre “pas facile”, selon Samuel Garcia puisque la sélection de Tahiti a déjà pu se frotter à l’équipe en 2019. “C’est solide, ça ressemble beaucoup au jeu de la Nouvelle-Calédonie. Après on aura les îles Cook derrière qui, à mon avis, est l’équipe la plus faible de la poule, mais il faut toujours se méfier. Et on terminera par les îles Salomon. L’objectif premier c’est de bien démarrer pour ensuite se donner de l’aisance pour aller en demi-finale”, avance l’entraîneur.

Programme des matchs des éliminatoires de la zone Océanie

Dans la sélection, on retrouve plusieurs joueurs des Tiki Toa, dont notamment le capitaine, Raimana Li Fung Kuee, et le jeune Tamatoa Tetauira. Tous deux s’étaient démarqués lors de la coupe du monde de Beach Soccer l’an dernier, puisqu’ils s’étaient classés parmi les 100 meilleurs joueurs de beach soccer au monde, pour la saison 2021.

Suivez le match Tahiti-Vanuatu le 17 mars sur Tahiti Nui Télévision