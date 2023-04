Une très forte houle attendue à partir de vendredi sur la Polynésie

Les surfeurs de gros du Fenua étaient déjà au courant et Météo France le confirme. Une très forte houle de Sud-Ouest touchera une grande partie de la Polynésie à compter de ce vendredi.

« L’archipel des Australes sera le premier impacté dans la nuit de vendredi à samedi. Au plus fort de l’épisode, des creux de l’ordre de 6 mètres sont attendus à Rapa, et autour de 5 mètres sur le Nord des Australes. Cette houle va ensuite se propager progressivement vers le Nord et l’Est, pour concerner la Société, les Tuamotu et les Gambier à partir de samedi après-midi, avec des creux de 4 mètres à 4 mètres 50. Cette puissante houle pourra donner, ponctuellement, des déferlantes de plus de 7 mètres en atteignant les récifs et côtes exposés des îles », indique Météo France.

Les prévisionnistes qualifient cette houle « d’exceptionnelle pour la saison ». De ce fait, les « lagons exposés feront l’objet d’une élévation importante du niveau de la mer, et de forts courants s’établiront aux abords des passes. Enfin, des submersions littorales sont à craindre sur les parties exposées des façades Sud et Ouest des îles ».

Météo France prévient que ces creux représentent « un danger qui appelle à la plus grande prudence ». Une amélioration progressive est attendue à partir de dimanche.