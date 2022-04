Un projet type de séchoir à pandanus à Rimatara

COMMUNIQUÉ - Présent sur Rimatara à l’occasion d’une opération de titrement des terres au profit des familles de l’ile, le président Edouard Fritch, accompagné notamment du ministre en charge de la Culture et de l’Artisanat, Heremonana Maamaatuaiahutapu, mais également des ministres de l’Agriculture et du Domaine, Tearii Te Moana Alpha, et du ministre des Grands travaux, René Temeharo, a rendu visite au fare des artisans.