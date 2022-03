Un nouveau débarcadère à Takume et un projet d’agrandissement du quai à Fakarava

Les infrastructures maritimes et portuaires, fortement dégradées, ont été très récemment reconstruites. Le débarcadère entièrement refait représente à lui seul un investissement de 360 millions de Fcfp financé grâce aux fonds du 3IF (3e instrument financier) co-financés à 70% par l’État et 30% par le Pays.

La piste de 900 mètres a été mise aux normes par un élargissement à 30 mètres et allongée de 50 mètres afin de permettra aux ATR 42 de s’y poser. Jusqu’à présent, Tahume est desservi par un Beechcraft de 7 places une fois par mois, ce qui constitue une contrainte qui pèse fortement sur les déplacements des personnes. Les travaux ont nécessité un investissement de plus de 350 millions de francs également financés par le 3IF.

Ne disposant pas de système communal de fourniture d’électricité, le conseil municipal a consenti, il y a plus de 2 ans, à doter l’atoll d’une centrale électrique avec 3 groupes électrogènes et un réseau de distribution. L’investissement de l’ordre de 93 millions de Fcfp est soutenu par le Pays à hauteur de 74 millions de Fcfp, soit 80% d’aide apportée à la commune pour ce chantier attendu de longue date par la population. Le président et le haut-commissaire proposent aux autorités communales de poursuivre l’électrification par un complément substantiel de panneaux solaires afin d’être le moins dépendant possible des hydrocarbures qui connaissent aujourd’hui et très vraisemblablement demain, des coûts d’approvisionnement trop onéreux. Le fonds de transition énergétique mis en place par le Président de la République viendra aider les communes à assurer ces transitions énergétiques.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Par ailleurs, plusieurs jeunes de l’île, après l’apparition de la crise consécutive à la pandémie de la Covid-19, se sont investis dans l’agriculture maraîchère, la production de gingembre et la culture de la vanille.

Après la visite de Takume, les autorités de l’État et du Pays se sont envolées vers Fakarava. Le maire Etienne Maro a accueilli le Edouard Fritch et Dominique Sorain, ainsi que leurs accompagnateurs. Ils ont échangé sur les projets de développement de l’atoll classé en biosphère. Parmi les sujets, les aménagements d’agrandissement du quai de Rotoava afin de permettre aux goélettes de grande capacité d’accoster en toute sécurité.