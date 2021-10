Tahiti : le curage des rivières a commencé

Sur le site des 3 cascades, la maison de Mama Manea est une des rares à avoir résisté à la crue de 2015. Si son habitation a tenu le choc, son potager a lui été détruit. Après quelques travaux de consolidation de la berge et l’aide de quelques ouvriers elle a pu relancer son potager, pour elle le curage des rivières est une nécessité. “Il ne faut pas qu’ils retirent les pierres de la rivière, il faut juste bien fluidifier le cours d’eau. S’ils font ça, pour moi c’est très bien. Il faut qu’ils consolident les rives. Ce n’est pas grave pour les rives où il n’y a pas de constructions. Par contre, il faut bien consolider les rives où il y a des habitations.”

À l’heure actuelle deux engins lourds sont en service dans ce cours d’eau, un chiffre qui pourra être revu suivant les besoins et les priorités des travaux à effectuer. Le curage ce n’est pas seulement nettoyer les rivières. “On est plutôt sur des régimes torrentiels avec des écoulements assez forts donc ce n’est pas trop encombré par les déchets. On voit qu’il y a beaucoup de blocs disséminés de part et d’autre. Donc le travail du chauffeur, et ce sont quand même des chauffeurs expérimentés, ça va être de repositionner un peu les blocs de façon à ce que ça n’encombre pas le lit mineur du cours d’eau. Après on peut avoir d’autres cours d’eau où on a peut-être des régimes un peu plus laminaires qui vont s’encombrer plus de matériaux, de déchets, de végétaux. Et auquel cas, là on est vraiment plus dans les opérations de nettoyage sur d’autres secteurs”, explique Mathieu Pertti, responsable de la subdivision territoriale de Tahiti

Au total 79 rivières de Tahiti subiront une opération de curage. Ce genre d’opération se veut récurrent, seules les rivières identifiées à fort risque seront curées dans un délai de deux mois.