Raiatea : une opération cartable en octobre

Les enfants de la commune de Uturoa vont enfin recevoir leurs nouveaux cartables. L’opération était initialement prévue en août dernier.

À cause du confinement et ses restrictions, toutes les entités tournent au ralenti depuis plusieurs semaines. Les associations ne dérogent pas à la règle… « Les amis du Liban » et « Continuons ensemble » reprennent enfin du service. “Aujourd’hui l’opération pour nous ce n’était pas d’envoyer des cartons, des colis. Ce moment est plus un moment de partage” explique Joseph Maroun des Amis du Liban.

89 enfants choisis par les services sociaux des communes de Uturoa et Taputapuatea, sont concernés par cette action. Un premier jet soit 39 familles de Uturoa ont réceptionné leur package. Une aide non négligeable pour les familles qui subissent de plein fouet la crise… “Ça nous aide beaucoup, avec tout ce qui se passe en ce moment. Un sac à dos rempli de bonnes choses” se réjouit Heini, une maman.