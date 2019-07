Préavis de grève à Vini

Après l’OPT, c’est au tour de Vini. Le syndicat A Tia i Mua a déposé un préavis de grève à compter d’aujourd’hui auprès de la direction de Vini Distribution (VD). Une douzaine de boutiques sont concernées, ainsi que le service logistique, la direction et le siège social de Vini. Parmi les motifs invoqués : la révision des conventions entre Vini Distribution et Onati, la révision des lignes de commission des commerciaux en 2019, la mise en place d’un dispositif de lutte contre l’absentéisme, et la mise en oeuvre des recommandations figurant au rapport relatif aux risques psychosociaux et aux conditions de travail.

