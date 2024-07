Pluie : vigilance jaune sur plusieurs archipels

Une dépression circule au Sud du Pays, générant un vent assez fort à fort aux Australes ainsi qu’une forte houle de Sud-Ouest annonce Météo France qui a placé plusieurs archipels en vigilance jaune. Les iles du Vent, iles Sous-le-Vent, ainsi qu’une partie des Tuamotu et de l’archipel des Australes sont concernés.

À Tahiti et Moorea, le ciel devrait rester chargé encore lundi soir avec des pluies faibles. Mardi et mercredi, un temps ensoleillé est annoncé avec toutefois « un voile d’altitude et des développements nuageux sur le relief en cours de journée, débordant sur les côtes Sud et Ouest ».

Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

