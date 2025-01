Pluie : la vigilance maintenue à Tahiti et Moorea, les averses devraient s’intensifier

La vigilance orange pour les fortes pluies est maintenue à Tahiti et Moorea. Ces dernières 24 heures, Météo France a relevé de forts cumuls de pluie :

193 L/m² à Punaauia

197 L/m² à Pamatai et Papeete quartier La Mission

125 L/m² à Pirae

112 L/m² au Tahara’a

Plusieurs routes ont été inondées, notamment à Faa’a où la rivière de Piafau est sortie de son lit. À Papeete, des images montrent le front de mer et les alentours du marché transformés en véritable pataugeoire tôt ce vendredi.

Malgré de légères accalmies, Météo France annonce que les averses vont reprendre et même s’intensifier en fin de journée sur tout l’archipel. Ces fortes pluies toucheront également les Iles Sous Le Vent épargnées jeudi.

Les consignes de sécurité du haut-commissariat :

– limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ;

– ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4×4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau) ;

– ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

– éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ;

– être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

-suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;



Composer, en cas d’urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.