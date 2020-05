Papara : l’emplacement du boulodrome de Tiamao fait débat

Les 120 membres de l’association « Aroa no Tiamao » sont en colère.

En effet depuis janvier 2018, ils viennent jouer à la pétanque les samedi et dimanches, sur le terrain sportif de l’école Tiamao, appartenant à la mairie de Papara.

Mais aujourd’hui, l’actuel maire de la commune Gaston Tunoa leur ordonne de libérer les lieux au plus vite.

Soutenue par le premier adjoint au maire Roonui Fenuaiti l’association « Aroa no Tiamao » dit avoir une convention avec la mairie, leur permettant d’occuper les lieux jusqu’au mois de décembre 2020. Ils se plaignent par ailleurs, que le maire Gaston Tunoa ait fait enlever leurs poteaux délimitant le boulodrome. « Nous ne sommes pas contents qu’il ai pris ce poteau parce que ça n’appartient pas à la commune, ça appartient à l’association. La convention elle finit le 27 décembre et pour nous, nous devons être là jusqu’au 27 décembre. et non pas nous déloger », estime Tahia Teriinoho membre de l’association.

« Ce soir je suis venu apporter mon soutien par rapport à la décision qui a été prise par le maire : une décision qu’il a pris seul, sans concerter le conseil municipal », déclare Roonui Fenuaiti, premier adjoint au maire de Papara.

À la mairie de Papara, le maire Gaston Tunoa avance deux raisons pour justifier sa demande de libérer des lieux. Il dénonce une convention non conforme, signée avec la mairie. Par ailleurs plusieurs parents d’élèves se plaignent des mauvaises odeurs le long de la clôture : « Par rapport aux plaintes des parents d’élèves, tous les lundis lorsqu’il y a l’école, ça sent l’urinoir. Sur la convention qui a été émise par la commune, ça n’a pas été mis sur le nom de l’association Aroa no Tiamao, ça a été mis sous le nom d’une seule personne qui est Michel Moutea, président de l’association, en son nom propre, et qui est un agent de la commune. »

Lors d’une rencontre entre les deux parties hier (mardi 19 mai 2020), le maire Gaston Tunoa a proposé à l’association « aroa no Tiamao » de déplacer leur boulodrome, soit sur une parcelle de l’école Tiamao, soit sur le terrain communal d’Afaina, située à l’entrée de la commune de Papara. Les joueurs de pétanque de l’association « Aroa no Papara », ont refusé, ces deux options.