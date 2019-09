Orapu festival : une journée de danse au bénéfice de l’œuvre de Père Christophe

Orapu festival est un événement caritatif au bénéfice de l’œuvre de père Christophe. Le monde de la danse et la solidarité s’allient pour participer au financement du foyer d’accueil Te -Vai-ete qui offrira un lieu d’accueil, de soins et de prise en charge des sans-abris de Papeete.



L’événement est un atelier de danse géant donné par les professeurs de plusieurs écoles. Au programme : trois modules, tous axés autour du « Orapu », c’est-à-dire des quatre pas qui sont des « roulements de bassin » : Fa’arapu, Fa’arori, Ueue, et Ami (Tumami).

Pendant les pauses, un happening aura lieu : il s’agit de la confection d’une toile qui sera plus tard vendue aux enchères au bénéfice de l’œuvre de Père Christophe. Elle est réalisée par les danseuses qui, les pieds enduits de peinture, dansent sur la toile. L’œuvre a été commencée en amont. Deux séances de « ori-peinture » auront lieu pendant la journée. Il s’agit d’une œuvre conceptuelle dénommée « connexion à l’essence de la vie ». Le but est d’inscrire dans la toile l’énergie de la danse, qui est une connexion à la vie.

Une cagnotte en ligne sera mise en place à partir du 28 septembre pour ceux souhaitant faire des dons à l’oeuvre de Père Christophe.

Les écoles participantes officiellement :

Le conservatoire

Hei Tahiti`

Hitireva/ Aratoa

Hanihei/Toakura

Tuiana brodien

Ori I Tahiti / A Ori mai

Le Centre Arioi de Papara

Nonahere

Tamariki Poerani

D’autres écoles peuvent rejoindre l’événement, et bien sur l’événement est ouvert à toutes, mêmes si votre école n’est pas partenaire ou si vous n’êtes pas dans une école. Toutes sont les bienvenues pour cette journée de partage et de solidarité.

L’événement est initié « ORI TAHITI BY JOELLE ». Il est organisé par Joëlle Berg et une belle équipe issue du conservatoire et des groupes partenaires auxquels s’est jointe Manouche Lehartel.Co organisé par “Ori Tahiti by Joëlle”, le CAPF, Hitireva et Hei Tahiti. Avec la participation de Manouche Lehartel.

Ci-dessous la signification du mot Orapu , un nouveau terme imaginé pour désigner tous le spas qui sont des roulement du bassin dans le Ori tahiti.

ORAPU



ORAPU NA TE ORI RA

ORAPU PAR LA DANSE



O MARAMA IA E TUI NEI TE ARE

SIGNE LA GRANDE MAREE LUNAIRE



IA PU MAI TE AROHA I TO’U IHO

GERME DE MA COMPASSION

PRATIQUE



Le 05 octobre au Bassin de la Reine

De 9h à 18h



Programme :



Module 1 : On s’échauffe et on se concentre sur son corps

. la mécanique des quatre pas Orapu : utilisation du corps dans l’exécution des pas

– étirements spécifiques, appuis plantaires dynamiques, position du corps, muscles concernés.

. la pratique des pas : drills, entrainement.

Durée 2 heures



Module 2 : Ori fitness. Durée 30 mn non stop



Module 3 : Variantes et pas composés sur les 4 Orapu.

ce module . il est donné par 5 professeurs des écoles et groupes partenaires. Durée 2h 30 mn



Tarif danseur: 2 000 Fcfp

Ceci inclut : les ateliers de danse, la boisson, la nourriture, un T-shirt, une visière de casquette.



Tarif spectateur et accompagnateur : 1 000 Fcfp



