Le déménagement du marché de Pirae repoussé de deux semaines

55 ans qu’il approvisionne les habitants de Pirae et ceux qui s’y arrêtent : le marché communal s’apprête à déménager. Vieillissant, il ne répond plus aux normes de sécurité pour accueillir le public et les professionnels. C’est dimanche qu’il devait fermer ses portes, mais pour laisser à ces derniers le temps de déplacer toutes leurs installations sur le site transitoire, la commune reporte de deux semaines la fermeture définitive.. Elle l’a annoncé aux exposants ce vendredi.