Le coup de gueule de Raimana Van Bastolaer : « Ne venez surtout pas m’embêter »

Gardien du temple de Teahupo’o, où il surfe depuis une vingtaine d’années et où sa réputation n’est plus à faire, Raimana Van Bastolaer s’est exprimé à son tour sur la polémique entourant la nouvelle tour des juges dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux ce mardi.

Le surfeur s’est montré passablement énervé par les « petits c**s » qui lui reprochent de ne pas partager les vidéos de Matahi Drollet contre le nouvel édifice prévu par l’organisation des Jeux. À ceux qui lui intiment l’ordre de ne pas revenir sur le spot de Hava’e, le cas échéant, il répond sans détour d’ « aller se faire…(…) Je suis très patient. Ne venez surtout pas m’embêter » , prévient-il.

« J’espère que vous vous rendez compte de ce que vous dites. Matahi, il fait son boulot, il veut dire des choses, il veut défendre des causes, je n’ai rien à lui dire (…). Il fait ce qu’il a envie de faire » , déclare-t-il.

« L’association a un but, défendre l’environnement sur Teahupo’o, allez, faaitoito. Mais n’utilisez pas mon nom ou celui de Kauli pour venir défendre votre cause, surtout pas » . Et la légende du spot de conclure : « ce n’est pas à vous de dire ce que je peux ou ne peux pas faire à Teahupo’o » . Ambiance.