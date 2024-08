La scientifique et écrivaine Paule Laudon est décédée

Scientifique, écrivaine, Paule Laudon est décédée le 7 août dernier. Installée en Polynésie depuis 1966, elle était également passionnée de montagne et de peinture. Elle s’est notamment spécialisée sur les « périodes polynésiennes » de Gauguin et Matisse, rapportent les éditions Au Vent des iles dans sa courte biographie.

Elle est l’autrice de plusieurs livres publiés chez l’éditeur : C’était hier, autour de l’Hôtel Tahiti, un guide des randonnées sur Tahiti et Moorea : La Montagne – Histoire, nature et randonnées et une biographie de Robert Wan, Robert Wan, la route de la perle.

Paule Laudon faisait partie de nombreuses associations culturelles.